وزير الخارجية: الموقف المصري السوداني متطابق بشأن السد الإثيوبي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون الاقتصادي.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أكد عبد العاطي على وجود قانون دولي يحكم التعامل مع قضايا البحر الأحمر، وعلى ضرورة التعاون الإقليمي للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث من المقرر عقد ملتقى الأعمال المصري السوداني في مدينة بورتسودان في شهر أبريل القادم، مما سيساهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما أكد عبد العاطي على أهمية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا إلى أن موقف البلدين متطابق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بينهما لحماية حقوقهما المائية.

وشدد الوزير على أن مصر تعمل بشكل منهجي ومنسق مع كل السفارات المصرية والسودانية بالخارج للحفاظ على استقرار مبادرة دول حوض النيل، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية بشكل عادل ومتوازن.