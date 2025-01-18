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تزامنًا مع بدء وقف إطلاق النار.. عودة العمل بمدارس غلاف غزة صباح الأحد

10:52 م السبت 18 يناير 2025

مدارس إسرائيلية في غلاف غزة - أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استئناف التعليم في مدارس غلاف غزة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ42 يوما، الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أكثر من 120 معتقلا فلسطينيا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

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