السجون الإسرائيلية تعلن نقل معتقلين فلسطينيين تمهيدًا للإفراج عنهم غدًا الأحد

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم السبت، إن الصفقة ستنفذ كما هو مخطط لها رغم التأخير في تسليم أسماء الأسيرات الثلاث.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي طالبت عائلات 6 أسرى في القدس الشرقية يفترض إطلاق سراحهم غدا بعدم إقامة احتفالات.

وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه يتم نقل أسرى فلسطينيين مقرر الإفراج عنهم غدا للسجن الذي سيطلق سراحهم منه مساء اليوم.

من جانبه، قال مدير مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس طاهر النونو، اليوم السبت، إن 189 أسيرا فلسطينيا تقرر إبعادهم خارج فلسطين بموجب الاتفاق، مشيرا إلى أن1737 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى للاتفاق.

وأكد النونو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ولا تلتفت لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف القتال.

وأوضح النونو، أن على الوسطاء والمجتمع الدولي إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق، لافتا إلى أن الصفقة ممتدة على مدار 6 أسابيع.

وأشار مدير مكتب إعلام الأسرى بحماس، إلى أن 120 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء سيتم إطلاق سراحهم بالمرحلة الأولى.