حماس: 189 أسيرًا فلسطينيًا تقرر إبعادهم إلى الخارج بموجب الاتفاق

وكالات

قال مدير مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس طاهر النونو، اليوم السبت، إن 189 أسيرا فلسطينيا تقرر إبعادهم خارج فلسطين بموجب الاتفاق، مشيرا إلى أن1737 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى للاتفاق.

وأكد النونو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ولا تلتفت لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف القتال.

وأوضح النونو، أن على الوسطاء والمجتمع الدولي إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق، لافتا إلى أن الصفقة ممتدة على مدار 6 أسابيع.

وأشار مدير مكتب إعلام الأسرى بحماس، إلى أن 120 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء سيتم إطلاق سراحهم بالمرحلة الأولى.