لتنظيم احتجاجات ضده.. الآلاف يحتشدون في واشنطن استعدادًا لتنصيب ترامب

واشنطن - (أ ب)

احتشد آلاف الأشخاص من أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن اليوم السبت، للتظاهر بشأن حقوق الإنجاب وقضايا أخرى يعتقدون أنها مهددة من قبل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال المشاركون في المسيرة إنهم فوجئوا بفوز ترامب وإنهم عازمون الآن على إظهار أن الدعم سيظل قويا لإمكانية حصول السيدات على حق الإجهاض، وحقوق المتحولين جنسيا ومكافحة التغير المناخي وقضايا أخرى.

وقالت جيل باريش، من أوستن بولاية تكساس، إنها كانت قد اشترت تذكرة طائرة إلى واشنطن في البداية من أجل حضور ما كانت تعتقد أنه سيكون تنصيب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وانتهى بها المطاف إلى تغيير تاريخ الوصول لتشارك في مسيرة احتجاج قبل تنصيب ترامب بدلا من ذلك.