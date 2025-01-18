ترامب: الضامن من جانب إدارتي لاستمرار وقف إطلاق النار هو وجود حكومة جيدة

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي سيرى إطلاق الأسرى قريبا ويجب أن يتم ذلك، مشيرا إلى أن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم.

وأوضح ترامب، أن الضامن من جانب إدارته لاستمرار وقف إطلاق النار هو وجود حكومة جيدة، مضيفا "إذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور".

وأشار ترامب إلى أنه قال لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به، موضحا أن "احترامنا يعني صمود وقف إطلاق النار وعكس ذلك يعني أن جحيما سيندلع".

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيّز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ42 يوما، الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.