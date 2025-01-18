وزير الخارجية: مصر ليس لها أجندات خفية وقدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها هدف أساسي هو التحديث والإصلاح الشامل للدولة المصرية لتكون دولة متقدمة.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حوار خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتحرك بشكل عاقل ومتزن في سياساتها الخارجية، كما أن قادة الولايات المتحدة وأوروبا أكدوا أنه لا يمكن الإستغناء عن الدور المصري في الملف الفلسطيني .

وأشار إلى أن مصر لها دور محوري ورئيسي في وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات، وهذا الدور يمتد لعشرات السنوات في الملف الفلسطيني.

وأوضح أن الدور المصري موجود بفاعلية في كل أزمات المنطقة والمجتمع الدولي يقدر أهمية مصر جيدا، مؤكدًا أن مصر ليس لها أجندات خفية.

وأضاف أن مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وحاليا عليها مسئولية تاريخية تجاه أشقائها من الشعب الفلسطيني.

وتابع: مصر أكدت أهمية إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ولا يوجد أي بديل عملي لحل القضية الفلسطينية سوى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه وزير الخارجية إلى أنه كلما صمد الشعب الفلسطيني على أرضه ستقوم الدولة الفلسطينية لا محالة، كما أن مصر حذرت من أن غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى الإنفجار في غزة وهو ما حدث للأسف، ومن المقرر أن تبدأ عملية إنفاذ كامل وغير مشروط لدخول المساعدات إلى غزة.

وأكد أن هناك 600 - 700 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لعبور معبر رفح للشعب الفلسطيني.



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