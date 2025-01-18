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الصليب الأحمر: نتجهز لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل

09:15 م السبت 18 يناير 2025

الصليب والهلال الأحمر

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وكالات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إنه جاري التحضير للبدء في تنفيذ عملية دقيقة تتضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين وتسهيل نقلهم وتكثيف الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيّز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ42 يوما، الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح أسرى قطاع غزة حماس وإسرائيل صفقة غزة
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