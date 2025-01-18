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إعلام عبري: لواء جفعاتي غادر غزة مساء اليوم دون أمر بعودته لاحقًا

08:48 م السبت 18 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم السبت، إنه بعد قرابة عام ونصف من القتال العنيف لواء جفعاتي غادر غزة مساء اليوم دون أمر بعودته لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الجيش سيرسل 7 سريات عسكرية إلى الضفة الغربية بدءًا من الغد.

ويأتي الإعلان تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ وبدء المرحلة الأولى للاتفاق غدًا الأحد.

وفي وقتٍ سابق من الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتنتهي الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرًا.

غزة دانيال هاجاري الضفة الغربية اتفاق وقف إطلاق النار تبادل الأسرى إسرائيل حماس
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