نتنياهو: سنعود للقتال إذا لزم الأمر بدعم الولايات المتحدة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لا توجد قوة يمكن أن تكسر إرادة الشعب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لديه مهمة مقدسة لاستعادة الأسرى.

وتعهد نتنياهو بتنفيذ كل أهداف الحرب واستعادة كافة الأسرى، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأوضح نتنياهو، أن الرئيسين الأمريكيين، المنتهية ولايته جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب منحا إسرائيل الحق في العودة للقتال إذا احتاج الأمر بدعم من الولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد قواته في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة، مردفا "احتفاظنا بمحور فيلادلفيا يعني أننا سنزيد قواتنا هناك على عكس ما يقال".

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط وحماس أصبحت معزولة الآن، مضيفا "تعرضنا لضربة موجعة في السابع من أكتوبر.. لكن ضرباتنا الموجعة هي التي غيرت موقف حماس للقبول بالاتفاق".

وأكد نتنياهو، ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهد بالإفراج عن الأسلحة التي منعتها إدارة بايدن، مشددا على أن الحرب لم تنته بعد وما زال أمامهم طريق طويل.

وأضاف نتنياهو: "الحرب تكبدنا أثمانا كبيرة لكن قراراتنا تأخذ في الاعتبار كافة الاعتبارات الأمنية والسياسية".