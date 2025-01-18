الحوثيون: استهدفنا إيلات الإسرائيلية بصاروخ باليستي وآخر مُجنّح

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين حيويين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع، أن العمليتين تم تنفيذهما بصاروخ باليستي "ذو الفقار" وصاروخ مجنّح وحققتا أهدافهما بنجاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم جماعة الحوثي، بأن الحركة اليمنية تعتزم وقف هجماتها على إسرائيل بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

ونقلت "قناة الجزيرة" عن ممثل رفيع المستوى للحركة قوله إن الحركة تدعم وقف إطلاق النار.

وذكر أن الحوثيين سينهون الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إذا توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مهاجمة أهداف في اليمن.

وقال زعيم الحركة عبد الملك الحوثي في وقت سابق، إن الهجمات ضد إسرائيل ستعود إذا لم يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لقطر التي تقوم بدور الوساطة، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في الساعة 0830 (0630صباحا، بتوقيت جرينتش) غدا الأحد.