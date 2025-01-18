ترامب يتوجه إلى واشنطن من أجل مراسم التنصيب إيذانًا بعودته للسلطة

واشنطن - (أ ب)

يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لواشنطن اليوم السبت؛ ليبدأ أيام الاحتفال بتنصيبه رئيسا للمرة الثانية، بعد أربع سنوات من مغادرة المدينة في ظل هجوم شنه مؤيدوه على مبنى الكابيتول "الكونجرس".

ويجري انتقال السلطة فيما تقترن مظاهر الأبّهة في واشنطن بأسلوب ترامب في الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في أحد منتجعاته الفاخرة للجولف، ويتدفق الضيوف ومن بينهم أقطاب صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظ وآلاف من مؤيديه على العاصمة من أرجاء البلاد.

وفي تناقض صارخ مع ترامب، سيلتزم الرئيس جو بايدن بأحد أقوى رموز تسليم السلطة الديمقراطي، حيث سيرحب بترامب في البيت الأبيض وينضم إليه في سيارة تتجه إلى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.