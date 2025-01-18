إعلان

ترامب يتوجه إلى واشنطن من أجل مراسم التنصيب إيذانًا بعودته للسلطة

07:41 م السبت 18 يناير 2025

دونالد ترامب (وكالات)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لواشنطن اليوم السبت؛ ليبدأ أيام الاحتفال بتنصيبه رئيسا للمرة الثانية، بعد أربع سنوات من مغادرة المدينة في ظل هجوم شنه مؤيدوه على مبنى الكابيتول "الكونجرس".

ويجري انتقال السلطة فيما تقترن مظاهر الأبّهة في واشنطن بأسلوب ترامب في الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في أحد منتجعاته الفاخرة للجولف، ويتدفق الضيوف ومن بينهم أقطاب صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظ وآلاف من مؤيديه على العاصمة من أرجاء البلاد.

وفي تناقض صارخ مع ترامب، سيلتزم الرئيس جو بايدن بأحد أقوى رموز تسليم السلطة الديمقراطي، حيث سيرحب بترامب في البيت الأبيض وينضم إليه في سيارة تتجه إلى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

ترامب بايدن الكونجرس واشنطن الألعاب النارية البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد لقائه نتنياهو.. سموتريتش: حصلت على التزام بالسيطرة التدريجية على كامل غزة

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية