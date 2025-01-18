حماس معلّقة على عملية الطعن بتل أبيب: رسالة قوية بأن نبض الضفة لن يهدأ

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، اليوم السبت، إن عملية الطعن البطولية في تل أبيب رد طبيعي على "المجازر الصهيونية".

وأشارت حماس، إلى أن عملية الطعن البطولية في تل أبيب تؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال، مضيفة "نزف منفذ عملية تل أبيب شهيدنا المجاهد صلاح يحيى من طولكرم الذي أقدم على طعن مجموعة مستوطنين".

وأوضحت حماس، أن تزامن عملية تل أبيب مع انتصار للشعب الفلسطيني وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ.

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، بوقوع مصابين جراء عملية طعن وإطلاق نار في تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم تحييد المنفذ والشرطة تحقق في خلفية الحادث.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات كبيرة من الشرطة تتجه إلى مكان إطلاق النار في تل أبيب والملابسات غير واضحة حتى الآن.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إن إصابة متوسطة وقعت جراء إطلاق نار في شارع ليفونتين جنوبي تل أبيب وتم تحييد المنفذ وليست هناك عملية ثانية.

وأكد المدير العام لخدمات الإسعاف الإسرائيلي، مقتل شخص وإصابة آخر أصيب في حادثة إطلاق النار في تل أبيب.