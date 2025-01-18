عبد العاطي ونظيره النيجيري يشاركان في منتدى الأعمال المشترك بين البلدين

وكالات

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ويوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، في منتدى الأعمال المصري-النيجيري، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما شارك فى المنتدى رئيسى مجلس الأعمال المشترك، وبحضور واسع من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية والمسؤولين الحكوميين.

وأكد عبد العاطي أن مصر تفخر بعلاقتها التاريخية والوطيدة مع نيجيريا، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال يوفر منصة هامة لرجال الأعمال المصريين والنيجيريين للتواصل واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة وتعزيز التعاون المشترك من خلال توسيع التبادل التجاري ودعم الاستثمار ونقل الخبرات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي لترسيخ دعائم السلام والازدهار والاستقرار، مضيفا أن البلدين لديهما إمكانات هائلة في المجال الاقتصادي.

وأكد عبد العاطي على أهمية التعاون في الاستثمارات الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتحسين ممارسات إدارة المياه، فضلاً عن التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز التبادل التعليمي والمنح الدراسية، تمكيناً لجيل جديد من المهنيين المصريين والنيجيريين.