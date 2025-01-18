عبد العاطي: 600 شاحنة ستعبر يوميًا إلى غزة بينها 50 صهريجًا للوقود

وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة وقود، معربا عن أمله في أن يتم إيصال 300 شاحنة إلى شمال القطاع كونها "منطقة منكوبة للغاية".

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري، يوسف توجار بالقاهرة اليوم السبت، إن "وقف إطلاق النار يساعد على معالجة الوضع الصحي والخدمات والوضع الإنساني والطبي الذي يرثى له في القطاع"، مؤكدا أن "مصر ستقود جهوداً بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد أكبر كمية من المساعدات، حيث يتم تجهيز معبر رفح لنفاذ أكبر قدر من المساعدات".

وشدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته وسيبذل الشركاء الضامنون كل جهد ممكن للعمل على احترام كل طرف التزاماته".

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها "منطقة منكوبة للغاية".

وأضاف أن "مصر وقطر والولايات المتحدة ستبذل كل الجهود للعمل على ضمان احترام كل طرف بالتزاماته كما وردت بالاتفاق بشأن غزة".

وتابع عبد العاطي بالقول "نرحب بإقرار إسرائيل للاتفاق بعد جهود مضنية وحثيثة وصادقة قادتها مصر بجدية ومثابرة للدفع في اتجاه التوصل للاتفاق بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية سواء من الإدارة الحالية الأمريكية وبعض المسئولين من الإدارة القادمة".

وأضاف "نؤكد على التنفيذ الأمين والصادق وبلا أى تأخير لبنود الاتفاق الذي يتضمن ثلاث مراحل، وهناك آلية للمتابعة وغرفة عمليات مقرها القاهرة وآليات فى العريش لمتابعة نفاذ المساعدات وحركة الأفراد، وما نؤكد عليه هو أهمية وقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة".

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه بدون حل الدولتين لا يوجد أي ضمان لانتهاء العنف وتصاعد العدوان، قائلًا "دون حل الدولتين لا يوجد أي ضمان فهذه ليست المرة الأولى للأسف الشديد، فدوائر العنف متصاعدة وتتكرر أكثر من مرة، والحل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".

من جانبه أشاد وزير خارجية نيجيريا بالجهود التى قامت بها مصر لضمان توفير المساعدات قدر الإمكان لتجد طريقها نحو غزة، معربا عن أمله في تدفق مواد الإغاثة إلى القطاع مع تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف توجار "ندعم جهود التوصل الى حل الدولتين ونحن بحاجة لحلول دائمة ليسود السلام".

واستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطى، في وقت سابق من اليوم اليوم السبت، نظيره النيجيري يوسف توجار، حيث عقدت الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين ولأول مرة على المستوى الوزاري.