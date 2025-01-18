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للبقاء في الحكومة.. نتنياهو يعد سموتريتش بتحقيق أهداف الحرب وتدمير حماس

07:28 م السبت 18 يناير 2025

نتنياهو وسموتريتش

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير حركة حماس.

من جانبها، أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنها لن تسمح بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أن سموتريتش يحاول الآن إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

وأعربت هيئة عائلات الأسرى، عن شكرها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده، مضيفة "نرجو منه أن يواصل جهوده كي يصبح وقف إطلاق النار دائما".

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدة أنها "لن نسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى بل سنقاتل حتى نعيد كل الأسرى".

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