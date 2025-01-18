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نتنياهو: لن نتقدم بالاتفاق إذا لم تصلنا قائمة أسرانا الذين سيتم إطلاق سراحهم

07:12 م السبت 18 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حكومته لن تتقدم في الاتفاق ما دامت لم تصلها قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتحمل أي خروق للاتفاق، مشيرا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية، آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة الفلسطينية، والتي ستنقلها حركة حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.

وقالت القناة العبرية، إنه سيتم المصادقة على القائمة من قِبل وفد المفاوضات وسترفع مع توصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت أنه بعد المصادقة سيقوم الوفد المفاوض بإطلاع منسق الأسرى والمفقودين، وسيتم إبلاغ العائلات من خلال منسق الأسرى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش وجهاز الشاباك يستعدان لاستقبال الأسرى المفرج عنهم في اليوم التالي.

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