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بزشكيان يوجّه بسرعة القبض على المتورطين باغتيال قاضيين في طهران

07:01 م السبت 18 يناير 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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طهران - (د ب أ)
أوعز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى القيادة العامة للأمن الداخلي في إيران باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية الآمرين والقائمين على تنفيذ عمليتي اغتيال قاضيين اليوم السبت بطهران.
جاء ذلك في رسالة عزاء بعث بها الرئيس بزشكيان، عقب الإعلان عن اغتيال القاضيين أمام مبنى النيابة العامة بطهران اليوم.

وأضاف: "إن حادث استشهاد اثنين من القضاة البارزين حجة الإسلام علي رازيني، وحجة الإسلام محمد مقيسة، إثر عملية اغتيال جبانة ووحشية، أصابني ببالغ الحزن والأسى".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن الرئيس قوله: "لا شك أن المسيرة والنهج اللامع لهذين القاضيين الكادحين والمخضرمين لدى المحكمة العليا، اللذين أفنيا عمرهما في مواجهة شتى الجرائم المناوئة للأمن القومي والدفاع عن حقوق الشعب، سيتواصل بقوة ولن يتم المساس بسير تنفيذ العدالة في البلاد إطلاقا".
وقال: "إنني أطالب قوى الأمن الداخلي بشدة، أن يباشروا على وجه العجالة في الكشف عن جوانب وأركان هذا العمل البغيض، ويتخذوا الإجراءات اللازمة بهدف تحديد الآمرين والقائمين على هذه الجريمة".

مسعود بزشكيان اغتيال قاض إيران
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