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الحوثيون يقررون وقف عملياتهم ضد إسرائيل مع بدء وقف إطلاق النار بغزة

07:00 م السبت 18 يناير 2025

أرشيفية

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القاهرة - (د ب أ)
أفاد متحدث باسم جماعة الحوثي اليوم السبت، بأن الحركة اليمنية تعتزم وقف هجماتها على إسرائيل بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.
ونقلت "قناة الجزيرة" عن ممثل رفيع المستوى للحركة قوله إن الحركة تدعم وقف إطلاق النار.
وذكر أن الحوثيين سينهون الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إذا توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مهاجمة أهداف في اليمن.
وقال زعيم الحركة عبد الملك الحوثي في وقت سابق، إن الهجمات ضد إسرائيل ستعود إذا لم يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لقطر التي تقوم بدور الوساطة، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في الساعة 0830 (0630صباحا، بتوقيت جرينتش) غدا الأحد.

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