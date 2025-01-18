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إعلام إسرائيلي: سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب

06:37 م السبت 18 يناير 2025

سموتريتش ونتنياهو

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وكالات

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة العبرية، إن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير حركة حماس.

واجتمع نتنياهو مع سموتريتش، الأربعاء الماضي، للحديث عن مفاوضات غزة، بعدما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير المالية للاستقالة من الحكومة.

سموتريتش ونتنياهو الاحتلال الإسرائيلي غزة صفقة غزة
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