مصر ونيجيريا تتفقان على ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الشاملة- (تفاصيل)

وكالات

في إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، اتفق البلدان على رفع علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لجمهورية مصر العربية، ويوسف ميتاما توجار، وزير الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم السبت، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بالقاهرة، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوزاري.

وأشاد الوزيران بتوقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة بين البلدين، كما رحبا بإعادة تحديد رسوم التأشيرات لمواطني البلدين لضمان تسهيل حركة التنقل.

‏‎واتفق الوزيران على مستوى العلاقات المتصاعد بين من أكبر اقتصادات وشعوب أفريقيا سيعتمد على المبادئ والقيم التي تحكمت في تعاونهما الطويل منذ نضالهما من أجل الاستقلال، وهي الاحترام المتبادل للوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لكل من البلدين، بالإضافة إلى الثقة والاحترام المتبادلين.

وأشار الوزيران إلى أن الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة على المستوى الوزاري في الربع الأخير من عام 2025، دليل على الإرادة المشتركة للطرفين لمضاعفة جهودهما لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التالية:

‏‎التعاون السياسي والدبلوماسي

‏‎أقرّ الطرفان بالتحديات المتزايدة التي تواجهها أفريقيا في نظام عالمي سريع التغير يتسم بزيادة الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تقدمها القارة بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية، وشبابها، ومؤشرات التنمية الواعدة.

‏‎في هذا الصدد، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا بشكل خاص على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي وأدائه، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ودفع التعاون والتكامل في أفريقيا.

ولتحقيق ذلك، جدد الطرفان التزامهما الثابت بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل دفع مسار الديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

كذلك اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستويات المناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك وتقييم حالة تنفيذ الشراكة الشاملة بشكل دوري.

‏‎التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب

‏‎أكد الطرفان أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الشاملة، وأقرّا بأنهما قد حققا خطوات كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطقهما الفرعية.

‏‎وأكد الوزيران بشكل خاص ضرورة التصدي للتهديد الذي تسببه الإرهاب والتطرف.

وفي هذا السياق، اتفق عبد العاطي ونظيره النيجيري على تبادل ومشاركة الخبرات في التطبيق العملي لنهج شامل لمكافحة الإرهاب في أبعاده العسكرية والأمنية والفكرية والبيئية والتنموية، كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لتعزيز الجهود الإقليمية الأوسع في هذا المجال.

‏‎وبموجب الاتفاق، يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في أفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة أسبابها الجذرية عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء السلام والتنمية المستدامة.

‏‎التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

‏‎أقرّ وزيرا خارجية البلدين بالفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، إذ اتفقا على بذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومتين، وتشجيع مشاركة أكبر وقيادة من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة وتنويع تعاونهما واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات حافزة رئيسية لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

‏‎في هذا السياق، اعترف الطرفان أيضًا بضرورة معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعيق الجهود المبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في أفريقيا، ولتحقيق ذلك، اتفقا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

‏‎إلى جانب ذلك، اتفق الطرفان على تأسيس غرفة تجارة نيجيريا-مصر في موعد أقصاه نهاية عام 2025، على أن يتم إطلاقها على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في أبوجا في عام 2026، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ومعالجة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎التعاون الثقافي والتعليمي

‏‎شدد الطرفان على عمق التبادل الثقافي طويل الأمد بينهما، الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ، كما أكد بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عناصر تمكينية حاسمة لشراكتهما المتنامية.

وفي هذا السياق، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث، كما تعهدا بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال برامج المنح الدراسية، والتبادل بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.

التعاون في بناء القدرات

أكد الطرفان ضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل منهما كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة.

وفي هذا الصدد، تعهد الوزيران بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى البرامج التي تقدمها معاهد مثل معهد نيجيريا لحل النزاعات، ومعهد نيجيريا للشؤون الدولية، وكلية الدفاع النيجيرية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية.

في ختام الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، عبر يوسف ميتاما توجار، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، عن امتنانه للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، على الاستقبال الحار والضيافة التي أُحيط بها هو ووفده منذ وصولهم إلى القاهرة.