تزامنًا مع دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ.. الاحتلال يرسل مزيدًا من القوات للضفة
06:26 م السبت 18 يناير 2025
وكالات
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش سيرسل 7 سريات عسكرية إلى الضفة الغربية بدءًا من الغد.
ويأتي الإعلان تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ وبدء المرحلة الأولى للاتفاق غدًا الأحد.
وفي وقتٍ سابق من الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتنتهي الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرًا.
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