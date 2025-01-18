إعلان

تزامنًا مع دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ.. الاحتلال يرسل مزيدًا من القوات للضفة

06:26 م السبت 18 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش سيرسل 7 سريات عسكرية إلى الضفة الغربية بدءًا من الغد.

ويأتي الإعلان تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ وبدء المرحلة الأولى للاتفاق غدًا الأحد.

وفي وقتٍ سابق من الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتنتهي الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حماس الضفة الغربية صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر ونيجيريا تتفقان على ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الشاملة- (تفاصيل)

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية