مصر ونيجيريا توقّعان اتفاقًا لإعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، يوم السبت، حيث عقدت الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين ولأول مرة على المستوى الوزاري، بمشاركة د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطى أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر ونيجيريا، والتي تتمتع بتنوع مجالات التعاون الثنائي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يتناسب مع ريادة البلدين في القارة ووضعهما ضمن أكبر الاقتصادات في أفريقيا.

وأشار عبد العاطي إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الدولتين لتطوير آفاق التعاون بينهما كنموذج متميز للتعاون الإقليمي والتكامل القاري.

وأوضح عبد العاطي أن عقد جولة المشاورات السياسية يتيح الفرصة للتعرف على مختلف مجالات التعاون الواعدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية والإسهام في ترفيعها، بما يعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين وحرصهما على تعزيز التنسيق بينهما في كافة محاور التعاون الثنائي والقضايا متعددة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمسائل السلم والأمن الإقليميين، خاصة وأن مصر ونيجيريا تواجهان تحديات مشتركة وفى مقدمتها اتساع نطاق خطر الإرهاب عابر الحدود.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور البلدين في تطوير أداء الاتحاد الأفريقي لخدمة تطلعات الشعوب الأفريقية وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين لتطوير أجندة الاتحاد لاسيما فى تعزيز الحوكمة وموضوعات الميزانية والإدارة وانتخابات هيئة المفوضية، فضلاً عن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المشاورات شهدت تبادلا للرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن الملاحة البحر الأحمر، والصومال، والسودان.

واستعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة بنوده خلال المراحل التنفيذية.

في ختام جولة المشاورات، وقّع الجانبان على إعلان مشترك بمناسبة انعقاد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين مصر ونيجيريا بالقاهرة، كما وقّعا على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول للبلاد لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.