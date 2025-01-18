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آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة

06:07 م السبت 18 يناير 2025

آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة

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وكالات

نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم السبت، آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة الفلسطينية، والتي ستنقلها حركة حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.

وقالت القناة العبرية، إنه سيتم المصادقة على القائمة من قِبل وفد المفاوضات وسترفع مع توصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت أنه بعد المصادقة سيقوم الوفد المفاوض بإطلاع منسق الأسرى والمفقودين، وسيتم إبلاغ العائلات من خلال منسق الأسرى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش وجهاز الشاباك يستعدان لاستقبال الأسرى المفرج عنهم في اليوم التالي.

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