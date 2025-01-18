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البث العبرية تعلن استشهاد منفذ عملية الطعن في تل أبيب وتكشف عن هويته

05:27 م السبت 18 يناير 2025

تل أبيب

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وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، استشهاد منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع أطلق عليه النار.

وكشفت هيئة البث العبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم بالضفة الغربية ودخل إسرائيل بطريقة غير شرعية.

وكانت القناة 12 العبرية، أفادت بوقوع مصابين جراء عملية طعن وإطلاق نار في تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم تحييد المنفذ والشرطة تحقق في خلفية الحادث.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات كبيرة من الشرطة تتجه إلى مكان إطلاق النار في تل أبيب والملابسات غير واضحة حتى الآن.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إن إصابة متوسطة وقعت جراء إطلاق نار في شارع ليفونتين جنوبي تل أبيب وتم تحييد المنفذ وليست هناك عملية ثانية.

وأكد المدير العام لخدمات الإسعاف الإسرائيلي، مقتل شخص وإصابة آخر أصيب في حادثة إطلاق النار في تل أبيب.

تل أبيب عملية طعن صلاح يحيى طولكرم
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