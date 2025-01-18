معهد أمني إسرائيلي: إسرائيل لن تدمر حماس لأنها لم تكن قادرة على ذلك والحركة ستتعافى



وكالات

أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير، اليوم السبت، أنه تم استنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهام لم يكن لها تأثير على شروط إنهاء الحرب.

وأوضح المعهد الأمني الإسرائيلي، أن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أن إسرائيل لن تدمر حماس لأنها لم تكن قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب كان لأسباب سياسية أو بسبب قصر النظر.

وقال المعهد الأمني الإسرائيلي، إن الحقيقة الأساسية أن حركة حماس ستتعافى أكثر وقيادتها المستقبلية ستغادر السجون، مشددا على أن قرارات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته والمؤسسة الأمنية كانت على حساب حياة الجنود والأسرى.