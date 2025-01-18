"حلّل يا دويري".. الاحتلال يُسقط منشورات ساخرة على المدنيين بغزة

وكالات

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنشورات الاستفزازية على المدنيين في قطاع غزة، اليوم السبت.

وتضمنت المنشورات عبارات تسخر من الفلسطينيين وفصائل المقاومة، عن طريق استخدام ألفاظ رنّانة استولدتها الأحداث على مدار أشهر الحرب، مثل عبارة "حلل يا دويري" التي قالها أحد المقاومين خلال استهداف دبابة إسرائيلية في غزة، كرسالة للمحلل العسكري فايز الدويري.

“حلل يا دويري” و “هل بات النصر على الأبواب؟”.. منشورات يلقيها الاحتلال على سكان غزة قبل يوم من وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/UxIPlyv4y5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025

كذلك حملت المنشورات عبارة "هل بات النصر على الأبواب أم ليس بعد"، مثلما اعتاد قادة المقاومة الفلسطينية قول ذلك خلال بياناتهم وخطاباتهم.