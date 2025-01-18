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"حلّل يا دويري".. الاحتلال يُسقط منشورات ساخرة على المدنيين بغزة

04:59 م السبت 18 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنشورات الاستفزازية على المدنيين في قطاع غزة، اليوم السبت.

وتضمنت المنشورات عبارات تسخر من الفلسطينيين وفصائل المقاومة، عن طريق استخدام ألفاظ رنّانة استولدتها الأحداث على مدار أشهر الحرب، مثل عبارة "حلل يا دويري" التي قالها أحد المقاومين خلال استهداف دبابة إسرائيلية في غزة، كرسالة للمحلل العسكري فايز الدويري.

كذلك حملت المنشورات عبارة "هل بات النصر على الأبواب أم ليس بعد"، مثلما اعتاد قادة المقاومة الفلسطينية قول ذلك خلال بياناتهم وخطاباتهم.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين فصائل المقاومة
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