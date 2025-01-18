لماذا وافق نتنياهو على اتفاق غزة الأن؟

كتبت - سهر عبد الرحيم:

جاء اتفاق غزة الذي أعلن عنه الوسطاء، الأربعاء الماضي، والذي تضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال، لينهي حربًا مستمرة منذ نحو 15 شهرًا.

ومن جانبه، أرجع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نجاح التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس إليه، قائلًا إن "الاتفاق لم يكن ممكنًا لولا جهود إدارته الجديدة، ولو لم يكن منخرطًا في هذه الصفقة، لم تكن لتتم، وربما لم يكن الأسرى ليتمكنوا من رؤية الحياة مرة أخرى".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، أن ترامب قد أرسل مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة واضحة مفاداها "لقد حان الوقت لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وقال ويتكوف لنتنياهو، "لقد كان الرئيس صديقًا عظيمًا لإسرائيل، والآن حان الوقت لتبادل الصداقة"، وفق الصحيفة الأمريكية.

وأضاف "يمكنني القول إن الرئيس يشعر بالإحباط"، محذرًا من أنه "سيكون هناك عواقب وخيمة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر مطلع على المحادثات، أن ويتكوف قال للفريق الإسرائيلي المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، إنه يجب اتخاذ قرارات، وأنه يتعين على المفاوضين الإسرائيليين الحصول على الصلاحيات اللازمة لاتخاذ هذه القرارات".

وشدد ويتكوف على أنه "إذا لم يرغب نتنياهو في العمل بهذه الطريقة، فيجب على الجميع حزم حقائبهم والعودة إلى منازلهم".

وأضافت "وول ستريت جورنال" في تقريرها، أن نتنياهو أمر الفريق الإسرائيلي المفاوض، الذي يضم رؤساء الموساد والشاباك وممثلًا عن الجيش ومستشارًا سياسيًا، بالتوجه إلى قطر لإجراء مفاوضات مكثفة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه على الرغم من أن شروط الاتفاق الحالي مشابهة لاتفاق مايو الذي اقترحه الرئيس جو بايدن، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، إذ عزز نتنياهو ائتلافه الحاكم، مما جعل من غير المرجح أن تسقط المعارضة اليمينية حكومته إثر التوصل إلى اتفاق.

وبعد لقاء ويتكوف لنتنياهو، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال"، تصريحات لمسؤولين عرب قالوا إن ترامب كان له تأثير أكبر على نتنياهو في اجتماع واحد مما حققه بايدن في عام كامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباح غدًا الأحد بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل، وتبادل الأسرى بين الجانبين.