جوتيريش : وجود إسرائيل في جنوب لبنان يجب أن ينتهي



بيروت ( د ب أ )



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم السبت، إن وجود إسرائيل في جنوب لبنان يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاذًا لاتفاق وقف إطلاق النار بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته.



وأضاف جوتيريش ، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، أن "القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح".



وتابع " تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب وعبرت له عن تضامن الأمم المتحدة الكامل مع لبنان وشعبه في هذه اللحظة المهمة من تاريخه".



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن " ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريبًا حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن أمن جميع مواطنيها".



وشدّد بري " على وجوب التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها وفقًا لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعية والحرجية ".



ونوّه بري " بكافة مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وجهود وتضحيات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في اللجنة الخماسية ".



وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار واحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية.



وكان جوتيريش وصل، مساء أول أمس الخميس، إلى بيروت في زيارة التقى خلالها القادة اللبنانيين، وقام بزيارة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.