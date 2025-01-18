ميركل: لا يمكن الحفاظ على أوكرانيا كدولة مستقلة دون دعم أمريكا



دوسلدورف (د ب أ)



أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا يمكن لأوكرانيا أن تظل دولة مستقلة في ظل الهجوم الروسي عليها دون دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



ورأت ميركل أن الشراكة عبر الأطلسي أصبحت اليوم لا يمكن الاستغناء عنها بصورة أكبر من أي وقت مضى.



جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المستشارة الألمانية السابقة كضيفة شرف في حفل استقبال العام الجديد، نظمه الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية شمال الراين-ويستفاليا في مدينة دوسلدورف(عاصمة الولاية)، وذلك قبل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد غد الإثنين.



وصرحت ميركل، التي تنتمي للحزب المسيحي، بأن الهجوم الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا أدى إلى تعطيل المبدأ الأساسي لنظام ما بعد الحرب في أوروبا، والخاص بحرمة الأراضي السيادية للدول.



وقالت ميركل إن من غير الممكن "منع بوتين من الانتصار في الحرب والحفاظ على أوكرانيا كدولة مستقلة" إلا بدعم الولايات المتحدة والعمل ضمن إطار حلف الناتو.



ووصفت ميركل ترامب بأنه "رئيس من نوع خاص"، مشيرة إلى أنه يدافع عن "المصالح المشروعة" للولايات المتحدة، لكنه لا يؤمن في التعاون متعدد الأطراف بـ"المواقف المربحة لكل الأطراف"، بل يرى دائمًا أن هناك فائزًا وخاسرًا. وقالت: "لن نتمكن من تغيير ترامب، لكن يمكننا أن نرد على سياساته".



وشددت على أن أوروبا بحاجة إلى توحيد مصالحها، ورأت أنه لن يكون من الحكمة ألا تبحث الولايات المتحدة عن حليف في أوروبا. وأضافت: "نحن أيضًا عامل قوي. أوروبا هي وثيقة التأمين على حياتنا".



وأكدت ميركل أن فشل ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا خلال هذه الأوقات الصعبة أظهر بوضوح الحاجة إلى إجراء تغيير حكومي، معربة عن أملها في أن يحصل مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار فريدريش ميرتس في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 23 من الشهر المقبل على "تفويض لتولي منصب المستشار".



وتجدر الإشارة إلى أن ميركل كانت أزاحت ميرتس من منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية عام 2002، ما أثر بشدة على العلاقة بينهما.