الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي".

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى وزارة دفاع العدو في يافا المحتلة بصاروخ ذو الفقار البالستي".

وأوضح أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، مؤكدا الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأردف بالقول"ننسق مع المقاومة للتعامل العسكري المناسب مع أي خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه العدو خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد أكد الخميس الماضي، أن جماعته ستبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد.

ومنذ أكثر من عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، "مساندة للفلسطينيين في غزة".