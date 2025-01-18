الحوثيون: نجدد وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة

وكالات

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم السبت، إنها ستقوم بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية للتعامل مع إسرائيل في حالة حدوث أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضاف سريع أن الصاروخ "ذو الفقار" الذي خرج من اليمن مستهدفًا وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا، قد وصل إلى وجهته بدقة عالية

واعترض سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، صاروخًا أطلقه الحوثيون من اليمن، ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس والعديد من المستوطنات الإسرائيلية بعد إطلاق الصاروخ، وفقًا للقناة 13 العبرية.