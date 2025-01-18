إعلان

البث العبرية: خلال ساعات ستحصل إسرائيل على قائمة أول 3 أسرى

03:21 م السبت 18 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تحصل إسرائيل خلال ساعات على قائمة أول 3 أسيرات سيفرج عنهن غدًا من قطاع غزة.


وفي المرحلة الأولى من الاتفاق والتي ستمتد إلى 42 يومًا، سيُطلق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.


وسيُطلق في اليوم الأول، أي غدًا الأحد، سراح 3 مجندات إسرائيليات، كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.

أما في اليوم الـ14 فسيُطلق سراح 4 أسرى، وفي اليوم الـ21 سيفرج عن 3 وكذلك في اليوم الـ 28 والـ 35، أما الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى سيتم فيه إطلاق سراح 12 أسيرًا إسرائيليًا.

إسرائيل قطاع غزة مجندات إسرائيليات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون: نجدد وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة

إعلان

إعلان