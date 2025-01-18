البث العبرية: خلال ساعات ستحصل إسرائيل على قائمة أول 3 أسرى

وكالات



قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تحصل إسرائيل خلال ساعات على قائمة أول 3 أسيرات سيفرج عنهن غدًا من قطاع غزة.



وفي المرحلة الأولى من الاتفاق والتي ستمتد إلى 42 يومًا، سيُطلق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.



وسيُطلق في اليوم الأول، أي غدًا الأحد، سراح 3 مجندات إسرائيليات، كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.

أما في اليوم الـ14 فسيُطلق سراح 4 أسرى، وفي اليوم الـ21 سيفرج عن 3 وكذلك في اليوم الـ 28 والـ 35، أما الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى سيتم فيه إطلاق سراح 12 أسيرًا إسرائيليًا.