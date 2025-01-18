أبو حمزة: القصف على غزة يؤدي لقتل الأسرى الإسرائيليين

وكالات

قال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة": "إن على أهالي أسرى العدو أن تطالب الجيش الاسرائيلي بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل أبنائكم أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم".

وأضاف أبو حمزة في تصريح صحفي اليوم السبت، "أن كثافة القصف الاسرائيلي تذهب بنا نحو مسارين أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الاسرائيليين أبناءها في توابيت أو في البيوت"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وشدد بالقول "وخيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الاسرائيلي وحده".ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 أسيرًا من أسرى الاحتلال مقابل ما يزيد عن ألف سجين فلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة 30 ,8 صباح غد الأحد.