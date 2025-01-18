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الدفاع المدني بغزة: استشهاد 120 شخصًا في القطاع منذ إعلان الاتفاق

02:13 م السبت 18 يناير 2025

الدمار والشتات في قطاع غزة

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وكالات


استُشهد 122 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ إعلان التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء الماضي، وفق ما أفاد به الدفاع المدني بغزة.


وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن من بين الشهداء 33 طفلًا، كما أُصيب 270 شخصًا خلال الفترة ذاتها.


وتستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح اليوم السبت، إن 5 أشخاص استشهدوا إثر غارات إسرائيلية ليلة الجمعة، استهدفت منطقة القرارة جنوب القطاع.


وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 23 شهيدً و 83 مصابًا.


وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,899 شهيدًا و 110,725 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

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