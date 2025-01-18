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حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها

02:12 م السبت 18 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت حركة حماس إنها أرغمت ما وصفته بـ "الاحتلال" على وقف الحرب "رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمدها"، وإن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها".

وأضافت الحركة في بيان، اليوم السبت، أن "الواجب الآن يتمثل بالبدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة الفلسطينيين في غزة، وعودة النازحين وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن "بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار".

حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو الفلسطينيين قطاع غزة
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