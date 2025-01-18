حزب الله: وقف إطلاق النار بغزة دليل على صمود المقاومة



وكالات



هنأ الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، الشعب الفلسطيني بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واعتبر أنه دليل على "صمود المقاومة".



وقال نعيم قاسم، إن محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في "انتصار غزة"، مضيفًا أن الخلافات داخل تل أبيب ستزداد، وأنه "لا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها".



وتعليقًا على الخروقات الإسرائيلية، دعا قاسم الجميع إلى عدم اختبار صبر الحزب، قائلًا "صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق ومعها الرعاة الدوليون ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".



وفيما يتعلق باختيار رئيس للبنان، قال نعيم قاسم إن اختيار الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله.