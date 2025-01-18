اغتيال قاضيين بارزين في طهران إثر عملية ارهابية وانتحار المنفذ

طهران- (د ب أ)

كشف تقرير إخباري عن اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في قصر العدل بطهران.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مركز الإعلام في السلطة القضائية الإيرانية قوله في بيان: "كان حجة الإسلام والمسلمين رازيني رئيس الفرع 39 وحجة الإسلام والمسلمين مقيسه رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين في مخطط إرهابي".

وأوضح: "نتيجة لهذا العمل الإرهابي استشهد اثنان من القضاة".

وتابع: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليس لديه قضية في المحكمة العليا".

وأضاف: "بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فورًا".

وجاء في البيان: "تم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل الإرهابي".

وبحسب مهر، اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بـ"الكيان الصهيوني" والولايات المتحدة سيئ السمعة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية".