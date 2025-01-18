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الاتحاد الأوروبي: نعرب عن امتناننا لمصر وقطر والولايات المتحدة

01:03 م السبت 18 يناير 2025

الاتحاد الأوروبى

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وكالات


رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل.


وأعرب عن امتنانه لمصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يعد إنجازًا كبيرًا ستكون له انعكاسات إيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موضحًا أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم يقوم على أساس حل الدولتين.


وشدد على ضرورة ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة، داعيًا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة قطر مصر وقف إطلاق النار في قطاع غزة قطاع غزة
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