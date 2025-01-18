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حماس: سيتم نشر قوائم الأسرى المفرج عنهم قبل كل يوم تبادل

12:06 م السبت 18 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

أكدت حركة حماس اليوم السبت، أن ما يقوم به "الاحتلال الصهيوني" من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخصه.

وقالت حماس، في بيان نشرته وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية على حسابها بمنصة إكس اليوم، إن "آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأشارت إلى أنه "سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار".

حركة حماس الاحتلال الصهيوني وقف إطلاق النار في غزة صفقة التبادل قطاع غزة
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