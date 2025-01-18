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انقطاع الكهرباء عن 3 ولايات بعد قصف للدعم السريع في شرق السودان

11:57 ص السبت 18 يناير 2025

قوات الدعم السريع

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الخرطوم- (د ب أ)

انقطعت الكهرباء في ثلاث ولايات سودانية بشكل كامل بسبب قصف قوات الدعم السريع لمحطة كهرباء في شرق السودان.

وذكرت صحيفة (السوداني) على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن "الميليشيات استهدفت بمسيرتين المحطة التحويلية للكهرباء بمدينة الشواك بالقضارف، وتتسبب ذلك في انقطاع كامل للكهرباء بولايات القضارف وكسلا وسنار".

يذكر أن السودان يشهد صراعا على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منذ أبريل عام 2023، تسبب في أزمة إنسانية ونزوح للسودانيين داخل البلاد وإلى خارجه .

انقطاع الكهرباء قوات الدعم السريع محطة كهرباء الميليشيات
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