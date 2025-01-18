الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة استماع

سول- (د ب أ)

حضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول جلسة استماع اليوم السبت، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كان محامو يون قد صرحوا بأن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسميا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

ويواجه يون، المحتجز منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سول إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون.