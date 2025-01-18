إعلان

الجيش الإسرائيلي: نستعد للانسحاب من أجزاء من غزة

11:38 ص السبت 18 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب- (أ ب)

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته المتمركزة داخل غزة تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

وخلال وقف إطلاق النار، سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة.

ومع ذلك، قال الجيش إنه لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، سيجري إطلاق سراح 33 أسيرًا خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة استماع

إعلان

إعلان