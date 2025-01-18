الجيش الإسرائيلي: نستعد للانسحاب من أجزاء من غزة

تل أبيب- (أ ب)

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته المتمركزة داخل غزة تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

وخلال وقف إطلاق النار، سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة.

ومع ذلك، قال الجيش إنه لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، سيجري إطلاق سراح 33 أسيرًا خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.