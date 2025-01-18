الخارجية القطرية: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ صباح الأحد

الدوحة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة 30ر8 صباح غد الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 30 ,8 صباح غد بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".