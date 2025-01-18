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معاريف: 73% من الإسرائيليين يدعمون الصفقة

11:25 ص السبت 18 يناير 2025

الدمار والشتات في قطاع غزة

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وكالات
أفاد استطلاع لصحيفة "معاريف" بأن 73% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل الأسرى و19% فقط يعارضونها.

وأضافت أن 91% من مؤيدي أحزاب المعارضة يدعمون الصفقة بينما لا يدعمها سوى 52% من مؤيدي الائتلاف.

وستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية السبت، وفقا لما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.

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