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سرايا القدس: قصفنا بصواريخ من طراز "بدر1" مستوطنة نير عام

11:05 ص السبت 18 يناير 2025

اطلاق صواريخ

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وكالات
قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بصواريخ من طراز "بدر1" مستوطنة نير عام في غلاف غزة.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 2005، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.

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