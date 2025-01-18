إعلان

مكتب إعلام الأسرى يعلق على نشر الاحتلال قائمة المرحلة الأولى

11:01 ص السبت 18 يناير 2025

مصلحة السجون الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال مكتب إعلام الأسرى، إن نشر الاحتلال قائمة الأسرى ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إجراء يخصه.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية -اليوم السبت- أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بينما كشفت قناة "كان" أن إسرائيل قد تضطر إلى الإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة.

وزارة العدل الإسرائيلية إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وقف إطلاق النار في غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ من طراز "بدر1" مستوطنة نير عام

إعلان

إعلان