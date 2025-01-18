مكتب إعلام الأسرى يعلق على نشر الاحتلال قائمة المرحلة الأولى

وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى، إن نشر الاحتلال قائمة الأسرى ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إجراء يخصه.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية -اليوم السبت- أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بينما كشفت قناة "كان" أن إسرائيل قد تضطر إلى الإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة.