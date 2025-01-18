إسرائيل تكشف هويات 735 أسيرًا فلسطينيًا من المقرر إطلاق سراحهم

وكالات

كشفت إسرائيل هويات 735 سجينًا فلسطينيًا من المقرر إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية منتصف الليلة.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية التي نشرت الأسماء في موقعها الإلكتروني، إن "الإفراج عن السجناء وفقا للمرحلة الأولى لن يحدث قبل يوم الأحد الساعة 16:00".

وستشهد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيلية لدى حماس.