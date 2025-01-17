احتفالات داخل مخيم جنين بعد موافقة السلطة الفلسطينية على مطالب المقاومة "فيديو"

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر هتافات الشبان في مخيم جنين بعد دخول الشرطة إلى ساحة المخيم، وذلك عقب إعلان كتيبة جنين عن موافقة السلطة الفلسطينية على مطالبها.

وأظهرت المقاطع حشودًا من الشبان يهتفون، تعبيرًا عن دعمهم للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي يتضمن مبادرة حل مشتركة للأزمة القائمة بين السلطة والمقاومة.

كانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية دخلت إلى مخيم حنين بعد التوصل لاتفاق مع المقاومة، وذلك في إطار المبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف حصار السلطة على المخيم ووقف الاشتباكات مع المقاومة.

"من المخيم تحية لغزتنا الأبية"..



⬅️ شاهد..هتافات الشبان بعد دخول الشرطة إلى ساحة مخيم جنين، عقب إعلان كتيبة جنين عن موافقة السلطة على مطالبها، والتوصل لمبادرة حل مشتركة للأزمة وموافقة الطرفين عليها. pic.twitter.com/mkKzA6ilK2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 17, 2025

وبحسب البيان، وافقت السلطة الفلسطينية على مطالب كتيبة جنين من خلال مبادرة لجنة الإصلاح الأخيرة، حيث تم الاتفاق على دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم بدءًا من الليلة الماضية.

كما أشار البيان إلى أن لجنة الإصلاح والشخصيات المجتمعية المعنية بالمبادرة ستتواجد صباح الغد في ساحة المخيم لاستكمال باقي الترتيبات.

وفي حال التزام أجهزة أمن السلطة بما تم الاتفاق عليه، أكدت المصادر أن الأطراف المعنية ملتزمة بما تعهدت به.



