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قوات الأمن الفلسطينية تدخل مخيم جنين بعد اتفاق مع المقاومة

11:21 م الجمعة 17 يناير 2025

قوات الأمن الفلسطيني

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وكالات

دخلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى مخيم حنين بعد التوصل لاتفاق مع المقاومة، وذلك في إطار المبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف حصار السلطة على المخيم ووقف الاشتباكات مع المقاومة.

وبحسب البيان، وافقت السلطة الفلسطينية على مطالب كتيبة جنين من خلال مبادرة لجنة الإصلاح الأخيرة، حيث تم الاتفاق على دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم بدءًا من الليلة الماضية.

كما أشار البيان إلى أن لجنة الإصلاح والشخصيات المجتمعية المعنية بالمبادرة ستتواجد صباح الغد في ساحة المخيم لاستكمال باقي الترتيبات.

وفي حال التزام أجهزة أمن السلطة بما تم الاتفاق عليه، أكدت المصادر أن الأطراف المعنية ملتزمة بما تعهدت به.

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